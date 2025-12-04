Полиция разыскивает женщину, которая бросила младенца в сумке в Татарстане

Шокирующий случай произошел в городе Альметьевск в Татарстане: новорожденный ребенок был обнаружен в подъезде многоквартирного дома. Младенца оставили в сумке на подоконнике, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash Iptash.

Жизнь малыша спасли бдительные соседи, которые, найдя его, незамедлительно вызвали экстренные службы. По последним данным, ребенок был госпитализирован и сейчас находится под наблюдением медиков. Состояние младенца оценивается как стабильное, угрозы для его жизни нет.

В настоящее время полиция разыскивает предполагаемую мать или другую причастную особу. На записях с камер видеонаблюдения запечатлена женщина в белой куртке с капюшоном, которая появилась в подъезде с объемной черной сумкой. Именно ее правоохранители подозревают в оставлении новорожденного.

Ранее сообщалось, что тело младенца обнаружили в мусорных отходах в Подмосковье.