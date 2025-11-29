Тело младенца обнаружили в мусорных отходах в Подмосковье: возбуждено уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов в рамках возбужденного уголовного дела разбираются, по какой причине на территории подмосковного цеха по переработке отходов оказалось тело младенца, сообщил телеграм-канал ГСУ СК России по Московской области.

По информации ведомства, инцидент произошел в пятницу, 28 ноября. В Сергиево-Посадском городском округе на территорию цеха по переработке отходов приехал мусоровоз. В привезенном мусоре обнаружили тело младенца — мальчика. Следователи возбудили уголовное дело.

«По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ», — сообщил официальный канал ГСУ СК России по Московской области.

По информации ведомства, место инцидента посетили следователи и криминалисты. Правоохранители провели осмотр. Сотрудники назначили экспертизы. Они намерены установить личность мамы новорожденного и установить местоположение женщины. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах.

