Представительница ООН назвала «абсолютной бойней» ситуацию в одной из больниц в секторе Газа

Больница Аль-Акса является единственной на весь центр сектора, и только она может оказывать квалифицированную помощь раненым.

Это медицинское учреждение окружено израильтянами с двух сторон, они регулярно ведут огонь. В ней не хватает топлива для производства электроэнергии, провианта, питьевой воды и лекарств. Несмотря на это, медики принимают в больницу всех обратившихся за медицинской помощью. О тяжелой обстановке в этой больнице рассказала Джемма Коннел, сотрудница Управления по координации гуманитарных вопросов, которое входит в состав Организации Объединенных Наций. Ее точку зрения привело BBC.

Коннел назвала «абсолютной бойней» то, что происходит в самом медучреждении и вокруг него. Раненых настолько много, что больница совершенно перегружена. Медики не успевают оказывать раненым необходимую помощь. Они не справляются с потоком пострадавших.