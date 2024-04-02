Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине.

Теперь украинцев будут загонять в окопы не с 27 лет, а с 25-ти.

Соответствующий документ находился на подписи у президента Украины еще с прошлого года. Однако Зеленский долгое время воздерживался от подписания непопулярного закона.

Надавили на президента страны западные «хозяева». В частности, посетивший недавно Киев сенатор Линдси Грэм* выразил удивление, что по мобилизации в украинскую армию забирают только с 27 лет.

Американец не предложил украинским властям финансовую помощь, но потребовал, чтобы Украина продолжала сражаться.

* включен в России в список террористов и экстремистов