Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации
Фото: [t.me/V_Zelenskiy_official]
Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине.
Теперь украинцев будут загонять в окопы не с 27 лет, а с 25-ти.
Соответствующий документ находился на подписи у президента Украины еще с прошлого года. Однако Зеленский долгое время воздерживался от подписания непопулярного закона.
Надавили на президента страны западные «хозяева». В частности, посетивший недавно Киев сенатор Линдси Грэм* выразил удивление, что по мобилизации в украинскую армию забирают только с 27 лет.
Американец не предложил украинским властям финансовую помощь, но потребовал, чтобы Украина продолжала сражаться.
* включен в России в список террористов и экстремистов