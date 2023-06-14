Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в Ступино, где погиб шестилетний ребенок

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара в частном доме в СНТ «Астра» в городском округе Ступино.

Возгорание произошло накануне вечером. После ликвидации пожара утром в среду спасатели обнаружили тела двоих погибших: женщины и шестилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания. Точные причины установит пожарно-техническая экспертиза.

Возбуждено уголовное дело. Результаты расследования проконтролирует Ступинская городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что девочка 2007 года рождения погибла под колесами электрички возле платформы «Правда» в Подмосковье.