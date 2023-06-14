Девочка-подросток погибла под колесами электрички в Подмосковье

Девочка 2007 года рождения погибла после наезда электропоезда возле платформы «Правда» в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В ведомстве уточнили, что трагедия произошла вечером 12 июня. По предварительным данным, ребенок переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Также известно, что девочка в этот момент была в наушниках.

Возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас специалисты проводят комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее сообщалось, что подросток погиб от удара током на железной дороге в Люберцах.