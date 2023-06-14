Два человека погибли при пожаре в дачном доме в Ступино

Два человека стали жертвами пожара в частном доме в садовом товариществе «Астра» в городском округе Ступино. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Сведения о возгорании поступили от очевидца на пульт диспетчера ЦППС накануне поздно вечером. К тушению привлекли 40 человек и тринадцать единиц техники.

На локализацию пожара спасателям понадобилось около часа, поскольку огонь распространился на площади 70 квадратных метров. Горели дом и сарай.

Спустя еще два часа было ликвидировано открытое горение. После этого пожарные обнаружили тело первого погибшего.

Тело второго погибшего обнаружили сегодня в пять часов утра после полной ликвидации последствий пожара, уточнили в МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в частном доме в деревне под Можайском. В результате происшествия погибли три человека.