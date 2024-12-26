Путин заявил о возможности повторного применения «Орешника»

Россия снова может применить ракеты новейшего отечественного комплекса «Орешник», если это потребуется. Это отметил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов. Комментарий главы 26 декабря публикует РИА Новости.

По словам Владимира Путина, «Орешник» запустят в массовое производство, но в настоящее время таких систем в России мало. В том числе из-за этого торопиться с применением ракет этого комплекса не будут, к тому же, на это нужна веская причина. Глава государства не исключил возможности повторного применения передового вооружения.

«Если нужно будет, и мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим их применять, потому что оно мощное, оно предназначено для решения определенных задач», — ответил Верховный главнокомандующий войсками РФ.

Кроме того, Владимир Путин подтвердил, что часть ракет разместят в Белоруссии. Недавно об этом также высказался белорусский президент Александр Лукашенко. Он также назвал количество образцов для размещения на территории республики.

Ранее аналитик заявил, что средств перехвата против российского «Орешника» может не появиться у Запада десятилетиями.