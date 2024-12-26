Лукашенко назвал количество «Орешников» для размещения в Белоруссии

Республика Беларусь готова принять и разместить не меньше десяти образцов новейших ракетных комплексов «Орешник» на первом этапе. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в видео корреспонденту издания Life. Фрагменты размещены на канале «Юнашев Live» в Telegram.

Лукашенко подтверждает, что российский «Орешник» планируют разместить в Белоруссии. Первым этапом установят не меньше десяти образцов: эта цифра предварительная и может измениться в сторону увеличения. По словам белорусского лидера, все рассчитано «с запасом».

«Если у россиян будет желание больше разместить — мы разместим и больше», — отметил Лукашенко.

Напомним, президент РФ Владимир Путин сообщал, что новейшие комплексы могут разместить в соседской союзной республике во второй половине 2025 года. Александр Лукашенко в декабре поручал заняться размещением «Орешника» в Белоруссии, а также спланировать его применение.

Ранее сообщалось, что средств перехвата против новейшего отечественного «Орешника» может не появиться десятилетиями.