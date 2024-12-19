Аналитик: средств против российского «Орешника» не будет десятилетиями

Средства перехвата ракет комплекса «Орешник» может не появиться в мире ближайшие 20-30 лет, заявил в беседе с RT главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Аналитик отметил, что в «Орешник» изначально при разработке закладывался ряд решений, которые сильно затруднят перехват. При этом учли, чтобы процесс был трудным как для существующих систем ПВО, так и будущих. В этом плане Россия смотрела на шаг вперед. Таким образом, аналогов «Орешника» или средств против него не предвидится ближайшие 20-30 лет, считает Коротченко.

«После разделения боевых блоков «Орешника» появляется также облако ложных целей, и будущие системы ПРО не смогут осуществить селекцию целей, а следовательно, точно навести противоракету и уничтожить боевой блок, — добавил собеседник RT.

Как напомнил аналитик, у «Орешника» шесть боевых блоков, которые разводятся и осуществляют самостоятельное прицеливание по координатам. Противоракетный маневр в этом случае усложняется.

Ранее сообщалось, что президент России рассказал о начале серийного выпуска новейшего ракетного комплекса «Орешник».