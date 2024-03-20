ПВО сбила 13 ракет Vampire над Белгородской областью

Минобороны РФ сообщило о пресечении террористической атаки киевского режима на Белгородскую область.

Около 11:30 была предотвращена попытка нанесения удара с применением РСЗО Vampire. Дежурными средствами ПВО в воздухе уничтожены 13 ракет.

Незадолго до этого в регионе объявлялась ракетная опасность.

ВСУ ежедневно наносят террористические удары по гражданским объектам в Белгородской области. Вчера поздним вечером губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об 11 воздушных целях, уничтоженных на подлете к областному центру. По предварительным данным, пострадавших не было.

Вчера Гладков заявил, что в другие регионы страны будут вывезены более 9 тысяч детей из белгородских районов, регулярно подвергающихся ударам ВСУ.