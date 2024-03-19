Губернатор Гладков: из Белгородской области вывезут в другие регионы более 9 тысяч детей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из региона, который регулярно подвергается террористическим атакам ВСУ, планируется вывезти более 9 тысяч детей. Об этом он рассказал на заседании президиума генсовета партии «Единая Россия».

Речь идет о детях из Шебекинского, Грайворонского, Белгородского районов, а также из самого областного центра.

22 марта 1,2 тысячи детей отправят в Пензу, Калугу и Тамбов. Остальных ребят хотят перевезти в Ставропольский край.

ВСУ усилили обстрел российских территорий накануне выборов президента РФ. По словам Гладкова, за прошедшую неделю в Белгородской области погибли 16 человек, еще 98 получили ранения.

Накануне в селе Никольское четыре человека погибли в результате прямого попадания снаряда в жилой дом.