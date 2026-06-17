Раскрыта возможная причина крушения самолета в Подмосковье

Ошибка пилотирования могла стать причиной крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили оперативные службы.

Оперативные службы назвали предварительную причину крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. По данным ТАСС, трагедия могла произойти из-за ошибки пилотирования. Специалисты продолжают изучать обломки и параметры полета, однако именно этот вариант рассматривается как основной на данном этапе расследования.

«При заходе на посадку самолет Zlin-42 в конце посадочной полосы сделал маневр и резко спикировал вниз», — сказал собеседник агентства.

Напомним, крушение произошло вечером 17 июня на аэродроме Вихрево в Сергиево-Посадском городском округе. Легкомоторный самолет заходил на посадку и проходил над взлетно-посадочной полосой, когда неожиданно перешел в резкое пике. Машина рухнула в лесной массив, врезавшись в деревья. Известно о двух погибших.