Жуткие кадры с места крушения: легкомоторный самолет разбился и сгорел дотла в Подмосковье

В Сети появились фото и видео с места крушения легкомоторного самолета в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья. Борт упал при заходе на посадку, ударился о землю и полностью выгорел.

Вечером 17 июня в Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолет. Трагедия произошла в Сергиево-Посадском городском округе при заходе на посадку. На борту находились два человека.

По данным оперативных служб, при ударе о землю воздушное судно загорелось. Двигатель вспыхнул мгновенно, и борт выгорел полностью. Это видно и по фотографиям, опубликованных МЧС России: этот кадр подхватили и новостные телегам-каналы. На фото видны обгоревшие фрагменты фюзеляжа, полностью уничтоженная кабина и груда металла на земле. Спасатели и следователи работают на пепелище, оцепление выставлено по периметру.

По предварительным данным, самолет принадлежал частному лицу или небольшой авиационной организации. Тип воздушного судна и другие подробности катастрофы выясняются.

По предварительным данным, погибших и пострадавших на земле нет.

Ранее сообщалось, что самолет потерпел крушение в Подмосковье при заходе на посадку.