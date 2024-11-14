Российские части освободили село Вознесенка, которое находится на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

Подразделениям ВС РФ удалось добиться успеха в ДНР. Военные сумели освободить населенный пункт Вознесенка. При этом украинские войска на протяжении последних суток потеряли порядка 485 человек только в полосе ответственности в зоне российской группировки войск «Центр».

Группировка войск «Запад» также в предыдущие сутки не стояла на месте. Ее подразделения улучшили свое тактическое положение, вдобавок отразив две контратаки противника. Украинские войска в этом месте потеряли еще 570 человек, у них также было уничтожено три склада с боеприпасами.

Ранее сообщалось, что российский флаг уже был поднят над населенным пунктом Новоселидовка, который находится немного севернее Курахово. Его уже зачистили от противника, и ведут дальнейшее наступление. Вдобавок к этому была освобождена большая часть села Дальнее, которое находится в том же районе.