Рогов: ВС России подняли знамя над освобожденной Новоселидовкой в ДНР
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Пока часть российских войск уже во всю штурмуют позиции украинских боевиков в черте города Курахово, другие подразделения продолжают освобождать территории севернее него. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Общественной палаты РФ Владимира Рогова, ВС России полностью зачистили село Новоселидовка в ДНР.
Как отметил собеседник агентства, российские бойцы установили в освобожденном населенном пункте боевое знамя.
«Наши бойцы полностью зачистили Новоселидовку от врага и установили там боевое знамя», — сказал Рогов.
Он также добавил, что нашим военным удалось выбить украинских боевиков из большой части села Дальнее, которое находится южнее Курахово. Кроме того, штурмовики уже активно приближаются к самому центру города.
Ранее мы писали, что в Курахово идут городские бои, ВСУ огрызаются небольшими группами.