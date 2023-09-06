Российская ПВО сбила в Брянской области украинский беспилотник

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа вторгся в воздушное пространство России, но зенитчики были начеку и пресекли пролет дрона.

Об этом заявил глава региона Александр Богомаз в своем микроблоге. По его утверждению, террористическая атака националистов была вовремя пресечена.

«Над Навлинским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - написал он.

Губернатор добавил, что в результате этого инцидента нет ни жертв, ни разрушений. Теперь на месте происшествия работают представители различных экстренных служб.