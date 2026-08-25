«Семья в отчаянии». В Японии ребенок три года находится в коме после удушья кусочком яблока

В Японии восьмимесячный мальчик уже три года находится в коме. Как сообщает The Mainichi, причиной стала асфиксия, вызванная кусочком яблока, которым мальчик по имени Коши поперхнулся в детском саду.

Случай имел место в 2023 году. Своевременная реанимация не принесла результатов — головной мозг получил тяжелые повреждения. Спустя несколько месяцев Коши был выписан из стационара, и сейчас мать с отцом обеспечивают круглосуточный уход за ним дома.

Близкие ребенка вынуждены соблюдать строгий режим: каждые два часа мальчика переворачивают во избежание скопления слизи в легких, а его самочувствие оценивается ежечасно. С ребенком также работает специалист по лечебной физкультуре: в процессе роста одни мышечные группы сохраняют тонус, другие же почти полностью атрофированы.

Ситуацию усугубило урезание государственной поддержки. С июля 2026 года объем бесплатных медицинских изделий, предоставляемых семье, был сокращен с десяти упаковок до одной. По словам родителей, вторичное применение отдельных расходных материалов увеличивает вероятность воспаления легких.

В связи с этим семья направила обращение в органы власти с требованием пересмотреть механизмы помощи детям с тяжелыми нарушениями здоровья, которые нуждаются в непрерывном наблюдении.

Вопрос асфиксии среди малышей в Японии по-прежнему злободневен. В 2024 году правительство опубликовало методические указания для дошкольных учреждений относительно безопасной нарезки пищи, однако общеобязательные стандарты так и не были утверждены.

Ранее сообщалось о том, что в Японии произошло мощное землетрясение, толчки ощущались в Токио.