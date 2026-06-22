Самовар на балконе: жителей Подмосковья ждут серьезные штрафы из-за нового тренда

О том, что жарить шашлыки во дворе многоэтажки и распивать спиртное на лавочке у подъезда нельзя, знает, наверное, каждый житель Подмосковья. Контроль за мангалами ужесточили. Однако в Воскресенске набирает обороты новый опасный тренд — топка дровяных самоваров прямо под окнами, у песочниц и даже на собственных балконах. Законно ли это и чем грозит, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснил юрист Сергей Измайлов.

Чаепитие во дворе

В одном из дворов Воскресенска местные жители решили отпраздновать воскресенье чаепитием из дровяного самовара, расположившись для этих целей во дворе под окнами многоэтажки и в нескольких метрах от припаркованных автомобилей. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказали очевидцы.

«На улице жара, поэтому окна у нас постоянно открыты. 21 июня около 16 часов в моей квартире появился запах дыма. Я выглянула в окно и увидела соседей, которые топили самовар на дровах прямо под моими окнами. К ним присоединились жители других подъездов. Они вынесли шезлонги и детские палатки и устроили массовые пикник под деревьями», — сообщила местная жительница Марина Андреева (имя изменено, — прим. ред.).

По ее словам, соседи регулярно придумывают что-нибудь новое: то дискотеку устроят под окнами, то драку, то шашлыки жарят, то чай пьют из самовара на балконе.

Закон против традиций

Юрист Сергей Измайлов пояснил в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня», что на территории общего пользования МКД и на балконе нельзя разводить открытый огонь, так как это нарушает правила пожарной безопасности.

«Закон запрещает использовать открытый огонь на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц, а также на общей территории в населенных пунктах и на землях общего пользования, то есть дворовых территориях у МКД. Вне специально отведенных и оборудованных для этого мест нельзя разводить костер и готовить пищу, сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия», — подчеркнул эксперт.

Так что любителям русского колорита придется либо искать специально оборудованные площадки для пикников, либо использовать термос. Иначе вместо ароматного чая с баранками им придется платить штраф и тушить последствия своей беспечности.

За желание попить чайку с дымком придется ответить рублем. А в случае трагических последствий — свободой.

«За нарушение этих правил предусмотрен штраф на граждан в размере от 5 тыс. до 15 тыс. ₽ по статье 20.4 КоАП РФ, но есть и региональное законодательство, где может конкретизироваться наказание и быть более крупный штраф», — заключил Измайлов.

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