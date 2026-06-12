Шашлыки без штрафа в Подмосковье: МЧС рассказало, как жарить мясо на даче по правилам

Дачникам и любителям отдыха за городом напомнили о строгих требованиях, которые предъявляются к приготовлению пищи на открытом огне. Сотрудники пресс-службы главного управления МЧС России по Московской области в беседе с корреспондентами РИА Новости разъяснили актуальные нормы противопожарного режима, касающиеся использования мангалов и жаровень на садовых участках.

Согласно действующим правилам, разводить огонь для приготовления шашлыков разрешается, однако с обязательным соблюдением безопасной дистанции до соседних владений. Как уточнили в ведомстве, расстояние от жаровни или мангала до забора, отделяющего участок от земли соседа, должно составлять не менее пяти метров.

«В соответствии с правилами противопожарного режима мангал или жаровню для шашлыка можно устанавливать от забора соседа по даче на расстоянии не менее пяти метров», — сказал собеседник агентства РИА Новости.

По словам собеседника РИА Новости, вокруг мангала необходимо оборудовать так называемую защитную зону: территория в радиусе двух метров должна быть полностью очищена от сухостоя, то есть сухой травы, веток, листьев и любого другого горючего мусора.

«Мангал устанавливается на ровной негорючей поверхности – бетоне, кирпиче или металлическом листе», — добавил представитель ведомства.

Собеседник агентства также напомнил об еще одном важном ограничении. По его словам, с 20 апреля на всей территории Московской области введен особый противопожарный режим. В этот период, как уточнил представитель ведомства, разводить открытый огонь категорически запрещается. Исключение, однако, делается для приготовления пищи. Готовить шашлыки, объяснил он, допускается, но только в закрытых емкостях — например, в мангале или барбекю. Открытый костер, подчеркнул собеседник, находится под строжайшим запретом.

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