SHOT: полицейский открыл стрельбу по россиянке, которая угрожала ему ножом на Пхукете

На Пхукете местный сотрудник полиции открыл огонь по гражданке России, которая угрожала ему ножом, сообщил SHOT.

По информации источника, 56-летняя женщины привлекла внимание местных жителей своим неадекватным поведением. Отмечается, что сначала она громко выкрикивала бранные и неразборчивые слова, а затем попыталась ворваться в чужую виллу.

Люди, ставшие свидетелем поведения женщины, вызвали полицию. Стражи порядка пытались найти контакт с дебоширкой, однако та на него не шла. Вместо этого женщина взяли в руки кухонный нож из бара и начала нападать на правоохранителей.

Район инцидента был оцеплен. К женщине вызвали переводчика для общения, однако, когда полиция вновь предприняла попытку остановить туристку, она придавила к животу нож. Тогда один из полицейских выстрелил в нее резиновой пулей, после чего женщина уронила нож. Туристку немедленно задержали.

По предварительной информации, причиной такого поведения россиянки стал алкоголь. Ее доставили в больницу Таланг для обследования. Когда женщина пришла в себя, полицейские провели допрос.

По данным источника, женщина приехала на фестиваль электронной музыки EDC Thai 2025, и, вероятно, именно там и злоупотребила алкоголем. Она должна была вернуться в Москву 27 января. В настоящее время проводится расследование инцидента.

Ранее SHOT сообщил, российский чиновник умер в Таиланде через пару часов после заселения в отель.