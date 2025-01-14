SHOT: российский чиновник умер в Таиланде через пару часов после заселения в отель

По данным источника, чиновник поехал отдыхать перед Новым годом. За день до праздника он поселился в одном из отелей Таиланда и оповестил об этом бывшую супругу и старшего сына. После этого на протяжении двух недель Константин ни с кем не выходил на связь. После праздников, 10 января, он должен был выйти на работу, но не пришел. Тогда коллеги и родственники забили тревогу.

Тело Клюева нашли в номере. Предположительно, он умер спустя несколько часов, как приехал в отель.

По версии источника Mash, мужчину ограбила и убила его спутница, в компании которой его видели накануне сотрудники отеля. Она дала ему смертельную дозу транквилизатора.

Клюев занимал должность замначальника гаража администрации Владивостока. У него остались двое детей семи и 14 лет.

Ранее сообщалось о смерти советского и российского артиста Сергея Зиновьева. Он скончался на 70-м году жизни спустя две недели после своего дня рождения.