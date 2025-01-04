Силы ПВО ВС РФ за сутки ликвидировали восемь ракет ATACMS

За последние 24 часа российские системы ПВО уничтожили восемь ракет ATACMS. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Кроме того, российские военные перехватили 72 беспилотных летательных аппарата, принадлежащих ВСУ, указано в заявлении ведомства.

Согласно данным министерства, украинские вооруженные силы понесли потери, включая до 70 военнослужащих, три автомобиля, одно 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы.

В сообщении также отмечается, что с начала специальной военной операции было уничтожено более 39 тыс. украинских беспилотников.

Ранее сообщалось, что над территорией Ленинградской области 4 января было уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата, в том числе с использованием средств радиоэлектронной борьбы и огнестрельного оружия.