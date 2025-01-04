Четыре украинских БПЛА ликвидировали над Ленобластью

Над территорией Ленинградской области 4 января было уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата, в том числе с использованием средств радиоэлектронной борьбы и огнестрельного оружия. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших нет, и разрушений не зафиксировано. Некоторые обломки дронов приземлились в лесном массиве. Оперативные службы находятся на месте происшествия.

В настоящий момент угроза с использованием беспилотников в регионе устранена. Средства противовоздушной обороны Министерства обороны России продолжают осуществлять наблюдение за воздушным пространством над областью, отметил Дрозденко.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 января российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 16 беспилотных летательных аппаратов в различных регионах РФ.