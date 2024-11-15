Силы ПВО за ночь уничтожили 51 украинский беспилотник над Россией: около 40 — над районом Кубани

За прошедшую ночь на 15 ноября российская противовоздушная оборона нейтрализовала 51 украинский БПЛА над своей территорией. Об этом заявили представители Министерства обороны РФ, их слова привел ТАСС.

Над Краснодарским краем было перехвачено 36 неприятельских беспилотных летательных аппаратов.

«3 БПЛА — над территорией Республики Крым, 2 БПЛА — над территорией Белгородской области и 10 БПЛА — над акваторией Азовского моря», — указали военные.

Есть данные, что в Краснодарском крае от падения обломков дронов пострадали несколько домов, но никто из людей не погиб и не получил ранений. Повреждения получил один автомобиль. Представители экстренных служб уже занимаются восстановлением объектов.

Ранее сообщалось о массированной атаке украинских беспилотников на Брянскую область. Всего за несколько часов ВС РФ перехватили 15 БПЛА противника, на земле обошлось без пострадавших.