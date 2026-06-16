Обломки беспилотника стали причиной пожара на нефтебазе в Краснодарском крае

В станице Полтавской Красноармейского района произошло возгорание на территории нефтебазы после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

Как уточнили региональные власти, в результате инцидента погибших и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, принимаются меры по ликвидации последствий происшествия.

В целях обеспечения безопасности временно ограничено движение транспорта на участке дороги между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским. Дополнительные обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее российские военные сообщили о нанесении ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военной инфраструктуры и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

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