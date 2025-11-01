Стала известна причина смерти екатеринбуржца, избитого курящими подростками за замечание

Причину гибели 39-летнего Василия, который ранее был избит на остановке за замечание подросткам, раскрыл его единственный родственник — брат Владимир. В эксклюзивном комментарии порталу E1.RU он рассказал трагические подробности произошедшего.

По словам Владимира, конфликт его брата с подростками начался с просьбы вести себя прилично: «Я знаю, что он шел от какой-то торговой точки и сделал замечание подросткам. Несколько человек его избили. После этого с Василием я не виделся. Я убежден, что это все было без агрессии с его стороны. Он сам никогда не лез в конфликты, но морально в этом плане был воспитан».

Спустя три дня, когда Василий перестал выходить на связь, брат отправился его проведать. Именно он обнаружил тело: «Я обнаружил труп Василия. Когда полицейские приехали, осмотрели тело, мне сказали, что труп не криминальный. Он в состоянии опьянения ударился об тумбу и при естественном падении скончался».

Владимир также пояснил, что их жизненные пути разошлись: «Василий злоупотреблял алкоголем, из-за этого я не особо с ним общался. Мы не конфликтовали, но взгляды у нас были разные».

Судьба братьев, родившихся в один день, сложилась непросто: «Нас судьба раскидала по разным детским домам. А когда закон в 1998 году вышел, мы были в одном детском доме. Я единственный родственник, буду хоронить, больше некому».

Ранее сообщалось, что ход расследования о гибели екатеринбуржца взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.