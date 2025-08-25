Суд вынес приговор мужчине, выбросившего семью с 16-го этажа в Москве

Московский суд вынес решение по делу мужчины, обвиняемого в трагической гибели жены и ребенка, которых он сбросил из окна многоквартирного дома. Информацию предоставили в столичной прокуратуре.

Обвиняемый, мужчина 39 лет, был признан виновным в содеянном. Однако, учитывая заключение специалистов в области психиатрии, было установлено, что он страдает хроническим психическим расстройством, которое лишило его возможности отдавать отчет своим действиям в момент совершения преступления.

Вместо тюремного заключения мужчине назначено принудительное лечение в специализированном психиатрическом учреждении стационарного типа.

Трагедия произошла в прошлом году на Красноказарменной улице, когда под окнами высотного здания были обнаружены тела женщины и младенца, получивших травмы, несовместимые с жизнью.

В ходе следствия выяснилось, что к их гибели причастен муж и отец, вытолкнувший их из окна квартиры, расположенной на 16-м этаже. После совершения злодеяния мужчина забаррикадировался в квартире, но был задержан сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось, что суд Екатеринбурга признал невменяемым убийцу сестры бывшей жены.