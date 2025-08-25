Мужчина перерезал горло знакомой в Екатеринбурге и не сел в тюрьму
«Лента.ру»: суд Екатеринбурга признал невменяемым убийцу сестры бывшей жены
В Екатеринбурге суд вынес решение о невменяемости местного жителя, который совершил нападение на 30-летнюю сестру экс-супруги, перерезав ей горло. Информацию об этом предоставили в объединенной пресс-службе судебной системы Свердловской области, сообщила «Лента.ру».
Признав мужчину виновным в содеянном, суд освободил его от уголовной ответственности, учитывая состояние его здоровья. Вместо заключения ему назначено принудительное лечение в медицинском учреждении.
Трагическое происшествие случилось в ноябре 2024 года, когда женщину с раной на шее обнаружили рядом с домом номер 106 по улице Красных командиров. Правоохранительные органы быстро задержали злоумышленника. Задержанный объяснил свой поступок алкогольной зависимостью и галлюцинациями. До начала судебного процесса он находился под стражей.
