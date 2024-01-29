Три человека пострадали в ДТП с участием двух легковушек в Орехово-Зуево

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали последствия ДТП в Орехово-Зуевском городском округе, где столкнулись две легковушки.

Как сообщил начальник 301-й пожарно- спасательной части Андрей Салин, слова которого приводит пресс-служба ведомства, авария случилась в пятницу в районе 209-го километра трассы А-108.

Спасатели оперативно прибыли на место и деблокировали пострадавших из поврежденных автомобилей. Людей зафиксировали на жестких носилках и аккуратно транспортировали в машину скорой помощи.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли лабрадора, который провалился в колодец с ледяной водой в Ногинске.