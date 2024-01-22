В подмосковном Ногинске спасли провалившегося в колодец с ледяной водой лабрадора

Как передает Shot, едва не стоивший жизни заблудившемуся домашнему питомцу несчастный случай произошел накануне вечером в воскресенье, 21 января, в Ногинске, Московской области.

Местная жительница прогуливалась с лабрадором. В какой-то момент пес опрометчиво наступил на люк, который увлек его в четырехметровый колодец, который был захламлен, да к тому же заполнен ледяной водой. Хозяйка собаки сразу же набрала телефон экстренных служб.

«Прибывшие на место сотрудники Мособлпожспаса вытащили пса: один из спасателей спустился в гидрокостюме, чтобы перевязать песеля веревкой, после чего его вытащили», — приводится в публикации.

В настоящее время с лабрадором все в порядке. Пес возвращен хозяйке.