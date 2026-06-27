Цвет, который легко заметить в воде: какой купальник купить ребенку

С наступлением пляжного сезона родители все чаще задумываются не только о комфорте ребенка, но и о его безопасности на воде. Тренер-инструктор по плаванию Кирилл Красовский рассказал интернет-изданию «Подмосковье-сегодня» какой цвет купальника выбрать, чтобы ребенка было легче заметить с берега или в бассейне.

Какие цвета лучше видно в воде

По словам Кирилла Красовского, наиболее заметными на фоне воды остаются яркие и насыщенные цвета. Лучше всего привлекают внимание красный, оранжевый, фиолетовый и различные неоновые оттенки.

«Чем ярче купальник, тем лучше он будет выделяться на фоне воды. Все яркие цвета привлекают внимание независимо от того, где вы находитесь», — рассказал Красовский.

По его словам, многие родители выбирают спокойные и универсальные цвета, однако именно они могут оказаться менее заметными. Все оттенки синего, голубого, бежевого и черного цветов теряются на фоне воды, отметил тренер. Особенно актуально это для открытых водоемов, где ребенка приходится постоянно держать в поле зрения.

«В грязной, мутной воде и самого яркого оттенка не будет видно», — подчеркнул Красовский.

В таких случаях специалист рекомендует использовать дополнительные заметные аксессуары — например, яркую кепку или панаму.

Почему детям лучше выбирать закрытые купальники

Помимо цвета, важную роль играет и фасон купальника. По мнению тренера, для детей более практичным вариантом остаются закрытые модели. Такой купальник помогает защитить кожу от воздействия солнечных лучей и снижает риск ожогов во время длительного пребывания на пляже.

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