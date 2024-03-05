Из-за удара ВСУ по Белгородской области в шести населенных пунктах произошло отключение электричества

По словам руководителя области, на этот раз украинцы ударили по хутору Мухин, который находится в Шебекинском городском округе. В результате атаки люди не пострадали, но был нанесен ущерб коммуникациям. Из-за повреждения линии электропередачи, жители шести населенных пунктов остались без благ цивилизации. Так, в хуторах Мухин и Марьино, а также поселках Ленинский и Первомайский, электроэнергия отсутствует полностью. Больше повезло жителям сел Вознесеновка и Нежеголь, где произошли частичные отключения. К устранению неполадок специалисты приступят после того, как будет получено разрешение от Минобороны РФ.

Напомним, что ранее в Белгородской области ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по грузовику, в котором ехали мирные жители. К счастью, в результате инцидента никто из людей не пострадал. Повреждения получил только грузовик.