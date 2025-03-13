Помощник президента России Юрий Ушаков выразил мнение, что Европа намерена возложить на Москву ответственность за возможный провал мирных переговоров по Украине.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил об этом в интервью тележурналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

На вопрос о смене риторики европейских лидеров, которые ранее отвергали любые мирные инициативы, а теперь поддержали предложенное США временное перемирие, Ушаков отметил, что это попытка манипулирования общественным мнением. По его словам, вскоре последуют массовые обвинения в адрес России в нежелании достичь перемирия и предпочтении военного пути урегулирования.

В то же время помощник президента подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном разрешении украинского кризиса с обязательным учетом законных российских интересов и озабоченностей, о которых неоднократно заявлял президент РФ.

Накануне европейские политики изменили свою позицию по вопросу перемирия на Украине, поддержав американскую инициативу временного прекращения огня, что вызвало у политологов вопросы о мотивах такого разворота во внешнеполитической риторике.

Ранее Лавров рассказал о «нормальном» диалоге с представителями США Рубио и Уолтцем.