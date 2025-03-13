Лавров рассказал о «нормальном» диалоге с представителями США Рубио и Уолтцем

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров сообщил, что у России есть диалог с государственным секретарем Марко Рубио и специальным посланником президента США Майком Уолтцем. Об этом руководитель ведомства рассказал журналистам телеканала «Россия 1».

По словам Лаврова, представители США ведут себя «нормально» в рамках конструктивного общения. В то же время комментировать публичные заявления Рубио и Уолтца министр отказался.

«Когда они вступают с нами в прямой разговор, они абсолютно нормально этот диалог ведут. Поэтому все, что они говорят на публику у себя, на публику в Саудовской Аравии, на публику на Украине, я даже не собираюсь осмысливать», — отметил глава МИД РФ.

Во вторник, 11 марта, в Джидде прошла встреча делегаций США и Украины, по итогам которой Киев заявил о согласии на тридцатидневное перемирие. Белый дом на этих переговорах представляли Уолтц и Рубио, а Банковую — министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и глава офиса президента Андрей Ермак.

Комментируя возможность тридцатидневного перемирия на Украине, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «не торопиться» обсуждать это решение, отметив, что Москва ждет четкого представления итогов встречи между США и Украиной в Джидде.