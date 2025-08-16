Российские системы ПВО уничтожили 29 украинских БПЛА за три с половиной часа

В ночь на 16 августа российские системы противовоздушной обороны (ПВО) продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив 29 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Воздушный цели были уничтожены в период с 00:00 до 03:30 мск над несколькими южными регионами России, уточнили в Министерстве обороны РФ.

Основные попытки атаки пришлись на Ростовскую область, где было уничтожено 10 дронов, и Ставропольский край, где перехватили 9 воздушных целей.

Четыре беспилотника уничтожены над Курской областью, по одному — над Белгородской и Брянской областями, а также Краснодарским краем. Три БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря.

Украинская сторона продолжает испытывать российскую ПВО на прочность, выбирая для атак ночное время. Однако даже в таких условиях российские силы работают слаженно и эффективно.

Ранее SHOT сообщал, что в Сызрани произошел пожар на нефтезаводе после падения обломков БПЛА.