В Москве сбили еще один беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

В ночь на среду, 7 мая, Собянин сообщил, что российский силы ПВО отразили атаку девяти беспилотников. До этого, вечером 6 мая была отражена атака семи дронов.

По информации Министерства обороны РФ, в течение вечера 6 мая дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 57 вражеских БПЛА над семью регионами РФ — Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской областями, а также над Республикой Крым.

Утром 7 мая жители Саранска (Республика Мордовия) сообщили о массированной атаке беспилотников и пожаре, возникшем в городе. Отмечалось, что на улицах работал сигнал воздушной тревоги.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 500 вражеских беспилотников над российскими регионами.