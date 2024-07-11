В Наро-Фоминске осудят иностранца, который утюгом забил насмерть свою знакомую

В Наро-Фоминске перед судом предстанет уроженец Узбекистана, который утюгом забил насмерть свою знакомую. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью.

По данным ведомства, преступление было совершено в январе текущего года в одной из квартир города. Обвиняемый распивал со знакомой спиртное, когда между ними произошла ссора.

В ходе конфликта мужчина избил знакомую, а затем нанес ей множественные удары утюгом в область головы и тела. От полученных травм женщина скончалась.

Злоумышленника оперативно установили и задержали. На него завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.