Свыше 800 человек эвакуировано из зоны подтопления в Самарской области

Сотрудниками МЧС России эвакуировано более 800 человек из зоны подтопления в Самарской области. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что среди всех эвакуированных почти 160 человек – дети.

Отмечается, что также в пунктах временного размещения находятся свыше 60 человек, включая 16 детей. Кроме того. Спасателями доставляются и продукты питания.

Добавляется, что на данный момент в зоне подтопления в регионе расположено свыше 310 жилых домов и почти 1,1 тыс. приусадебных участков.

Подчеркивается, что в течение прошедших суток вода ушла более чем из 160 домов и с 185 приусадебных участков.

Напомним, что сегодня утром Оренбургскую область, где в пятницу произошел прорыв дамбы на реке, прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он сообщил, что в городе Орске, больше всего пострадавшем от паводка введен режим ЧС федерального характера. Также, по мнению главы ведомства, высок риск паводка и в Курганской области.