Пик паводка в Оренбургской области ожидается к среде

По информации правительства Оренбургской области, пик паводка в регионе ожидается к среде, 10 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что, согласно данным синоптиков, уже завтра паводок в Оренбурге достигнет опасных отметок.

Отмечается, что в зоне подтопления находятся как областной центр, так и шесть его районов.

Напомним, что в воскресенье утром в Оренбургскую область, где в пятницу произошел прорыв дамбы на реке, прилетел глава МЧС России Александр Куренков. Он заявил, что в городе Орске, который более всего пострадал от паводка, введен режим ЧС федерального характера. Также, по словам Куренкова, высок риск паводка и в Курганской области.

Ранее сообщалось, что в Самарской области из зоны подтопления было эвакуировано свыше 800 человек, из которых почти 160 - дети. В этом регионе в зоне подтопления находятся более 300 жилых домов и около 1,1 тыс. приусадебных участков.