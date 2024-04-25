В Подмосковье дали старт мотосезону
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Мотосезон «Мы вместе за безопасность дорожного движения» стартовал в Подмосковье, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Старт движению дали глава Госавтоинспекции по Московской области генерал–майор полиции Виктор Кузнецов и лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов («Хирург»).
В министерстве напомнили мотоциклистам о важности соблюдения правил дорожного движения и дистанции, использования экипировки и ярких защитных элементов.
Даже опытным мотоциклистам рекомендовали восстановить навыки перед тем, как выезжать на дорогу. Новичкам следует потренироваться с профессиональным инструктором.
«Автомобилисты, в свою очередь, должны чаще ориентироваться по зеркалам и помнить о том, что на дороге может быть мотоциклист», - подчеркнули в ведомстве.