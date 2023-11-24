В Подмосковье задержали двоих иностранцев, которые избили пенсионера

В Подмосковье были задержаны два гражданина одной из республик Средней Азии, которые избили пенсионера. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, злоумышленники остановили автомобиль на Комсомольской улице в Щелково. За рулем находился мужчина в возрасте 76 лет. Иностранцы самовольно сели в авто и потребовали довезти их до Заречного. Когда пенсионер отказался, нарушители избили его и повредили дверь транспортного средства. После этого потерпевший отвез их в указанное место.

Помимо этого, выяснилось, что в тот же день злоумышленники избили другого мужчину 1985 года рождения. Инцидент произошел на улице Мичурина в Щелково.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах случившегося. Проводятся опросы свидетелей обоих инцидентов.