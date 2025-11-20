В Подмосковье задержан маньяк, искавший жертв через сайты: двое девушек убиты, третья сбежала

В Подмосковье задержан 46-летний житель Богородского округа, подозреваемый в серии жестоких преступлений против молодых девушек. Мужчина заманивал жертв через сайты с объявлениями, предлагая работу няни, после чего они бесследно исчезали. Об этом сообщает официальный телеграм-канал СК Подмосковья.

Следственные органы предъявили 46-летнему жителю Подмосковья обвинения в совершении целой серии тяжких преступлений. Мужчину подозревают в убийстве двух девушек, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и склонении к употреблению наркотиков. Суд по ходатайству следствия заключил его под стражу.

Поводом для расследования стали заявления родственников 19-летней жительницы Королева и 25-летней москвички о их безвестном исчезновении. Как установили следователи, последним местом, где обеих видели, был дом обвиняемого в Богородском округе. Одна девушка пропала 27 июля, другая — 27 октября 2025 года.

Третьей потерпевшей чудом удалось спастись — ее обнаружили в больнице в Вологодской области. На допросе она рассказала, что мужчина применял к ней насилие и принуждал к употреблению наркотических веществ. Преступник находил жертв через один из интернет-сервисов с объявлениями, приглашая их на работу няней для ребенка. Девушки приезжали к нему в дом, оставались жить, а затем бесследно пропадали. Две из них до сих пор не найдены.

Также в ходе расследования выяснилось, что обвиняемый систематически издевался над собственной супругой — избивал ее, подвергал сексуальному насилию и принуждал к приему наркотиков. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступлений и разыскивает пропавших девушек.

Ранее в Одинцово задержали подростка, планировавшего поджечь местный кинотеатр.