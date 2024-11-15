В Санкт-Петербурге пресекли хищение выплат лжеучастникам СВО

В Санкт-Петербурге преступная группа пыталась провернуть аферу, связанную с фиктивными выплатами средств участникам спецоперации. Правоохранители сумели вывести мошенников на чистую воду. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление регионального управления МВД России.

Преступная схема была разработана супружеской парой, работавшей в военкомате. 51-летний помощник военкома вместе со своей 38-летней женой подыскивал тех людей, которые были согласны фиктивно трудоустроиться в компанию «Ленэнерго». Затем с ними заключались договора о прохождении воинской службы в зоне СВО.

« В дальнейшем таким работникам полагались ежемесячные выплаты в размере 50 тыс. рублей, а также единовременная выплата в размере 500 тыс. рублей. Указанные денежные средства злоумышленники присваивали себе», — указали правоохранители.

Ущерб государства от таких действий составил как минимум 1 млн руб. Двое организаторов уже задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По местам работы и жительства фигурантов были проведены обыски.

Ранее сообщалось, что россиянку обманули с помощью нового вида мошенничества. Ей в мессенджере пришло сообщение якобы от мужа. В нем находилась папка с заархивированными фото. На самом деле, таким образом мошенники внедрили на смартфон жертвы вирус, с помощью которого украли с ее счетов 15 тыс. руб.