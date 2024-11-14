Учительницу из Петербурга обманули «архивом» семейных фото на 15 тыс. рублей

По информации источника, аферисты начали использовать новый вид мошенничества, рассылая жертвам от имени родственников некие архивы, в которых содержаться фото.

Отмечается, что учительница из Питера получила в Telegram сообщение от мужа. Сомнений в подлинности аккаунта у нее ничего не вызвало, ведь он был подписан именем супруга, а на аватарке была его фотография.

В сообщении содержалась папка с файлами. Когда женщина попыталась ее открыть, на телефон установилась неизвестная программа. Всего через несколько минут на телефон пришло СМС-уведомления от банка, в которых говорилось о списании средств с ее счета.

Отмечается, что мошенники успели сделать два перевода — на суммы 9450 и 5250 рублей. Женщина сразу же удалила программу и почистила переписку с двойником мужа. Также она обратилась с заявлением в полицию.

Ранее Сбербанк предупредил о новом виде мошенничества, в который жертвы могут вовлечь родственников и друзей.