В Сочи девушка чудом спаслась из огненной ловушки на мансарде

В Сочи произошел масштабный пожар на Альпийской улице, из которого молодой женщине удалось спастись благодаря хладнокровию и помощи спасателей. Возгорание на чердаке жилого дома всего за несколько минут охватило площадь в 300 кв. м.

Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza, оказавшаяся в огненной западне девушка не растерялась и через окно выбралась на внешний блок кондиционера. Пока она находилась на опасной высоте, один из соседей, чтобы защитить ее от угарного газа, сбросил ей смоченное полотенце.

На видеозаписи, опубликованной в Сети, видно, как спасатели с помощью лестницы эвакуируют россиянку с блока кондиционера на балкон нижнего этажа. На момент спасения помещение над ней было полностью объято пламенем. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

