Спасаясь от пожара, москвич выпрыгнул в окно седьмого этажа и повис на дереве

В Москве житель многоэтажного дома, пытаясь спастись от пожара, выпрыгнул из окна на седьмом этаже и оказался на дереве. Об этом сообщили в столичном главке МЧС РФ.

Спасатели поделились подробностями о ликвидации пожара, который произошел на Планерной улице. По их информации, возгорание началось в квартире, расположенной на седьмом этаже многоквартирного дома. Два человека – женщина и ребенок – смогли самостоятельно эвакуироваться из горящего помещения до приезда пожарно-спасательных служб.

Один из жильцов квартиры выпрыгнул в окно, он находился на дереве. Огнеборцы спасли его и передали медикам для осмотра, говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Во время ликвидации возгорания спасатели эвакуировали пять человек, включая ребенка, с верхних этажей здания с помощью специального оборудования.

Для ликвидации пожара были задействованы 35 специалистов и 11 машин московского пожарно-спасательного подразделения, добавили в МЧС.