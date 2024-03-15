В Волгограде пытались атаковать избирательные участки коктейлем Молотова и дымовой шашкой

В Избиркоме Волгоградской области рассказали, что в столице региона были зафиксированы попытки срыва голосования. Ее предприняли две женщины, которые вооружились коктейлем Молотова и дымовой шашкой.

Первый случай произошел в Ворошиловском районе. Там 76-летняя женщина пришла в избирательный участок, как казалось, чтобы оставить свой голос. Однако вместо этого она спряталась в кабинке и подожгла дымовую шашку. Сотрудники участка вовремя заметили неладное, потушили предмет и передали злоумышленницу полиции.

Второй похожий инцидент был в Новониколаевском районе. 32-летняя гражданка бросила на пол емкость с зажигательной смесью. Последнюю быстро нейтрализовали, так что ущерба удалось избежать, как и срыва голосования.

Теперь дебоширкам предстоит ответить по закону за совершенные действия.

Напомним, что в России голосования по выбору президента продлятся с 15 по 17 марта. Граждане показывают высокую явку, но процесс не всегда проходит без нарушений. Так, недавно в ряде регионов страны посетители обливали зеленкой урны.

Ранее также сообщалось, что в Санкт-Петербурге девушка бросила коктейль Молотова на избирательный участок.