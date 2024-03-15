На девушку, бросившую в избирательный участок в Петербурге коктейль Молотова, возбудили дело

После инцидента у школы №358 на Варшавской улице в Санкт-Петербурге днем пятницы, 15 марта, следователи СК России по Северной столице возбудили уголовное дело по части 2 статьи 141 УК РФ. Об этом ведомство сообщает в своем официальном канале в соцсетях.

По данным следствия, 22-летняя девушка, имея сговор пока с неустановленными лицами, бросила бутылку с зажигательной смесью в стену школы, где расположены два участка - УИКи 1395 и 1396. Желаемого эффекта исполнительница задания добилась – табличка-плакат о проходящих выборах все же загорелась.

Девушку быстро задержали, сейчас решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения. Напомним, ранее мы уже рассказывали об этом инциденте – 22-летняя Александра лишь училась в Петербурге. Задержанная рассказала, что выполняла задания кураторов. Подробности в материале.