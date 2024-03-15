В Ижевске член комиссии от КПРФ пыталась залить зеленкой урну для голосования

В удмуртском городе Ижевск женщина совершила попытку навредить бюллетеням с помощью зеленки. По данным SHOT, злоумышленницей является член комиссии от КПРФ с правом решающего голоса Надежда Пинегина.

Инцидент произошел в Ленинском районе города Ижевска. Судя по видеоролику из Сети, блондинка уверенно подошла к комплексу обработки избирательных бюллетеней, а затем занесла руку с открытым тюбиком зеленки над урной. Стоящий рядом работник участка успел помешать женщине.

Работники пункта также помогли задержать вандалку до приезда сотрудников МВД. Полагают, что она поддалась влиянию украинских мошенников. Эту и другую информацию будут проверять компетентные органы.

Ранее сообщалось, что в первый день голосования по выборам президента РФ зафиксированы случаи порчи урны с бюллетенями с помощью чернил. На этом фоне призывали усилить охрану. Произошли случаи в Ростове, Москве, и Карачаево-Черкессии.